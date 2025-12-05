Şirket Dizini
Fictiv
Fictiv Ürün Müdürü Maaşlar

Fictiv şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$49.9K - $58.1K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$46.1K$49.9K$58.1K$64.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Fictiv?

SSS

Fictiv şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,679,123 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fictiv şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,056,517 tutarındadır.

