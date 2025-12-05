Şirket Dizini
FFL Partners
FFL Partners şirketinde in United States ortalama Moda Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $104K ile $148K arasında değişmektedir. FFL Partners şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$118K - $135K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$104K$118K$135K$148K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir FFL Partners?

SSS

FFL Partners şirketindeki in United States Moda Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $148,374 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
FFL Partners şirketinde Moda Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $104,364 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

