Şirket Dizini
Fetch
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

Fetch Çözüm Mimarı Maaşlar

Fetch şirketinde in United States ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına $113K ile $165K arasında değişmektedir. Fetch şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$130K - $148K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$113K$130K$148K$165K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Çözüm Mimarı maaş bilgisis için Fetch kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fetch şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Veri Mimarı

SSS

Fetch şirketindeki in United States Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $165,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fetch şirketinde Çözüm Mimarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $113,400 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Fetch için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • doxo
  • Epic Systems
  • Athenahealth
  • Superhuman
  • Ibotta
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.