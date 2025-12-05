Şirket Dizini
Fetch
Fetch Satış Maaşlar

Fetch şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $363K ile $529K arasında değişmektedir. Fetch şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$417K - $475K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$363K$417K$475K$529K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fetch şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Fetch şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $528,640 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fetch şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $362,880 tutarındadır.

