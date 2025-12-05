Şirket Dizini
FD Technologies Yönetim Danışmanı Maaşlar

FD Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$81.6K - $98.8K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$75.2K$81.6K$98.8K$105K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir FD Technologies?

SSS

FD Technologies şirketindeki in Ireland Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €91,076 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
FD Technologies şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €65,166 tutarındadır.

