Şirket Dizini
Fast Retailing
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

Fast Retailing Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Fast Retailing şirketinde in China ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına CN¥1.15M ile CN¥1.57M arasında değişmektedir. Fast Retailing şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$175K - $207K
China
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$161K$175K$207K$221K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisliği Müdürü maaş bilgisis için Fast Retailing kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Fast Retailing?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Fast Retailing şirketindeki in China Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥1,572,693 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fast Retailing şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥1,148,749 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Fast Retailing için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tesla
  • DoorDash
  • Uber
  • SoFi
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fast-retailing/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.