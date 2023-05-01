Şirket Dizini
Faraday Technology
Faraday Technology Maaşlar

Faraday Technology şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $40,935 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $67,810 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Faraday Technology. Son güncellenme: 10/18/2025

Donanım Mühendisi
$61.4K
Proje Müdürü
$67.8K
Yazılım Mühendisi
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

SSS

Faraday Technology şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $67,810 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Faraday Technology şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $61,364 tutarındadır.

