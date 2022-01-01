Şirket Dizini
Fanatics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Fanatics Maaşlar

Fanatics şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $7,881 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $305,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Fanatics. Son güncellenme: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $210K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Personel Şefi
Median $65K
Veri Bilimci
Median $238K
Pazarlama
Median $120K
Veri Analisti
Median $131K
İdari Asistan
$103K
İş Analisti
$7.9K
Veri Bilimi Müdürü
$164K
İnsan Kaynakları
$163K
Ürün Tasarımcısı
$151K
İK Uzmanı
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Teknik Program Müdürü
$238K
UX Araştırmacısı
$125K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fanatics şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Fanatics şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $305,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fanatics şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $156,975 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Fanatics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar