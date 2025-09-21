Şirket Dizini
F5 Networks
  • Maaşlar
  • Siber Güvenlik Analisti

  • Tüm Siber Güvenlik Analisti Maaşları

F5 Networks Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

F5 Networks şirketinde Siber Güvenlik Analisti tazminat paketi medyanı year başına $111K tutarındadır.

Medyan Paket
company icon
F5 Networks
Security Analyst
Seattle, WA
Yıllık toplam
$111K
Seviye
II
Temel maaş
$111K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir F5 Networks?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

F5 Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

F5 Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Didžiausias atlyginimų paketas Siber Güvenlik Analisti pozicijai F5 Networks siekia metinę bendrą kompensaciją $196,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija F5 Networks Siber Güvenlik Analisti pozicijai yra $94,000.

