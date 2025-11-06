Şirket Dizini
F-Secure Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

F-Secure şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹3.85M tutarındadır. F-Secure şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹3.85M
Seviye
L3
Temel maaş
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
SSS

F-Secure şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,989,230 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
F-Secure şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,849,054 tutarındadır.

