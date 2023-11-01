Şirket Dizini
Eyeota
Eyeota Maaşlar

Eyeota şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $84,460 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $100,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Eyeota. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $100K
Veri Bilimci
$84.5K
Ürün Tasarımcısı
$85.4K

SSS

