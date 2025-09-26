Şirket Dizini
ExxonMobil
ExxonMobil Yönetim Danışmanı Maaşlar

ExxonMobil şirketinde in Thailand ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına THB 1.09M ile THB 1.48M arasında değişmektedir. ExxonMobil şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

THB 1.16M - THB 1.41M
Thailand
Yaygın Aralık
Olası Aralık
THB 1.09MTHB 1.16MTHB 1.41MTHB 1.48M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

THB 5.3M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir ExxonMobil?

SSS

ExxonMobil şirketindeki in Thailand Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam THB 1,482,623 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ExxonMobil şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Thailand için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat THB 1,086,405 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar