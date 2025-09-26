Şirket Dizini
ExxonMobil
ExxonMobil Veri Bilimci Maaşlar

ExxonMobil şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı CL23 için year başına $124K ile CL27 için year başına $281K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $210K tutarındadır. ExxonMobil şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
$160K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir ExxonMobil?

SSS

ExxonMobil şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $281,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ExxonMobil şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar