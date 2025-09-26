ExxonMobil şirketinde in United States Kimya Mühendisi tazminatı CL22 için year başına $104K ile CL26 için year başına $187K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $121K tutarındadır. ExxonMobil şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
