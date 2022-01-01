Şirket Dizini
ExxonMobil
ExxonMobil Maaşlar

ExxonMobil şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $1,547 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $290,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ExxonMobil. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Makine Mühendisi
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Yazılım Mühendisi
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Kimya Mühendisi
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Süreç Mühendisi

Ürün Müdürü
CL24 $126K
CL26 $197K
Proje Müdürü
CL23 $118K
CL27 $214K
Teknik Program Müdürü
CL26 $182K
CL28 $290K
İş Geliştirme
Median $200K
Veri Bilimci
Median $35.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $108K
Pazarlama
Median $237K
Donanım Mühendisi
Median $140K
Ürün Tasarımcısı
Median $120K
İnşaat Mühendisi
Median $231K
Muhasebeci
$17.6K
Biyomedikal Mühendisi
$136K
İş Operasyonları
$114K
İş Operasyonları Müdürü
$139K
İş Analisti
$1.5K
Kontrol Mühendisi
$171K
Veri Analisti
$26K
Elektrik Mühendisi
$164K
Mali Analист
$18.4K
Jeoloji Mühendisi
$169K
İnsan Kaynakları
$3.5K
Yönetim Danışmanı
$38.8K
Pazarlama Operasyonları
$149K
Program Müdürü
$181K
Satış
$93.5K
Siber Güvenlik Analisti
$115K
Çözüm Mimarı
$43.1K
SSS

ExxonMobil şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $290,000 tazminatla Teknik Program Müdürü at the CL28 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ExxonMobil şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $134,342 tutarındadır.

