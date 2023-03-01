Exxeta Maaşlar

Şirket Dizini
Exxeta şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $56,964 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $98,865 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Exxeta. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $57K
Ürün Müdürü
Median $90.4K
Yönetim Danışmanı
$98.9K

SSS

በExxeta ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level ነው የ$98,865 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በExxeta የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $90,376 ነው።

Diğer Kaynaklar