Şirket Dizini
Extreme Networks
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Extreme Networks Maaşlar

Extreme Networks şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $103,530 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $243,775 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Extreme Networks. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
P3 $104K
P4 $104K
Müşteri Hizmetleri
$154K
Donanım Mühendisi
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Pazarlama
$166K
Ürün Tasarımcısı
$211K
Ürün Müdürü
$133K
Program Müdürü
$176K
Satış
$244K
Satış Mühendisi
$192K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $195K
Teknik Program Müdürü
$147K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Extreme Networks şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $243,775 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Extreme Networks şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,092 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Extreme Networks için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar