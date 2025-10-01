Şirket Dizini
Expleo Group şirketinde in Ireland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €53K tutarındadır. Expleo Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Yıllık toplam
€53K
Seviye
Senior Technical Engineer
Temel maaş
€53K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Expleo Group?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

Expleo Group şirketindeki in Ireland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €79,645 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Expleo Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €52,952 tutarındadır.

