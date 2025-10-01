Şirket Dizini
exadel
exadel Yazılım Mühendisi Maaşlar Uzbekistan konumunda

exadel şirketinde in Uzbekistan Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına UZS 646.29M tutarındadır. exadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Yıllık toplam
UZS 646.29M
Seviye
Senior
Temel maaş
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Prim
UZS 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir exadel?

UZS 2B

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at exadel in Uzbekistan sits at a yearly total compensation of UZS 751,500,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Yazılım Mühendisi role in Uzbekistan is UZS 646,290,000.

Diğer Kaynaklar