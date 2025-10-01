Şirket Dizini
exadel
exadel Yazılım Mühendisi Maaşlar Georgia konumunda

exadel şirketinde in Georgia Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına GEL 104K tutarındadır. exadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Yıllık toplam
GEL 104K
Seviye
Middle
Temel maaş
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Prim
GEL 0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir exadel?

GEL 438K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

SSS

exadel şirketindeki in Georgia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam GEL 151,103 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
exadel şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Georgia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat GEL 101,862 tutarındadır.

