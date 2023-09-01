Şirket Dizini
Evertz
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Evertz Maaşlar

Evertz şirketinin maaşları alt seviyede Information Technologist (IT) için yıllık $39,407 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $84,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Evertz. Son güncellenme: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
Median $84.5K
Donanım Mühendisi
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Evertz şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $84,500 tazminatla Çözüm Mimarı pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Evertz şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $55,440 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Evertz için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Netflix
  • Coinbase
  • Snap
  • Intuit
  • Apple
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar