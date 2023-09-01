Evertz Maaşlar

Evertz şirketinin maaşları alt seviyede Information Technologist (IT) için yıllık $39,407 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $84,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Evertz . Son güncellenme: 10/20/2025