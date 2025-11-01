Şirket Dizini
EssenceMediacom
EssenceMediacom Proje Müdürü Maaşlar

EssenceMediacom şirketinde in Argentina ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına ARS 18.78M ile ARS 25.63M arasında değişmektedir. EssenceMediacom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

ARS 20.1M - ARS 24.3M
Argentina
Yaygın Aralık
Olası Aralık
ARS 18.78MARS 20.1MARS 24.3MARS 25.63M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir EssenceMediacom?

SSS

EssenceMediacom şirketindeki in Argentina Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ARS 25,627,134 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
EssenceMediacom şirketinde Proje Müdürü rolü in Argentina için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ARS 18,778,503 tutarındadır.

