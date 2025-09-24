Şirket Dizini
Esperanto Technologies
Esperanto Technologies Veri Bilimci Maaşlar

Esperanto Technologies şirketinde in Spain ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına €40.5K ile €57.5K arasında değişmektedir. Esperanto Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€46K - €54.5K
Spain
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€40.5K€46K€54.5K€57.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Esperanto Technologies?

Esperanto Technologies şirketindeki in Spain Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €57,482 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Esperanto Technologies şirketinde Veri Bilimci rolü in Spain için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €40,487 tutarındadır.

