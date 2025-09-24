Ernst and Young şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı Manager için year başına $189K ile Senior Manager için year başına $262K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $185K tutarındadır. Ernst and Young şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Manager
$189K
$183K
$0
$6K
Senior Manager
$262K
$249K
$0
$13.8K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Ernst and Young şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)