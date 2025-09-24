Ernst and Young şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $104K ile Staff Software Engineer 2 için year başına $125K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $119K tutarındadır. Ernst and Young şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Ernst and Young şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
