
Ernst and Young şirketinde in United Kingdom ortalama Makine Mühendisi toplam tazminatı year başına £94.5K ile £134K arasında değişmektedir. Ernst and Young şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£107K - £127K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£94.5K£107K£127K£134K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

£121K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Ernst and Young şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Ernst and Young şirketindeki in United Kingdom Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £134,227 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ernst and Young şirketinde Makine Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £94,542 tutarındadır.

