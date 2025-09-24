Şirket Dizini
Ernst and Young
Ernst and Young Hukuk Maaşlar

Ernst and Young şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€70.5K - €85.2K
Spain
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€65.8K€70.5K€85.2K€89.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

€142K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Ernst and Young şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Hukuk at Ernst and Young in Spain sits at a yearly total compensation of €89,863. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Hukuk role in Spain is €65,848.

