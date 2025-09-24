Ernst and Young şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı Data Scientist için year başına $118K ile Staff Data Scientist 2 için year başına $95.5K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $140K tutarındadır. Ernst and Young şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Ernst and Young şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
