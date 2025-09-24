Şirket Dizini
Ericsson
Ericsson Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Ericsson şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹9.49M tutarındadır. Ericsson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹9.49M
Seviye
L7
Temel maaş
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹999K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
24 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Ericsson?

₹13.98M

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Ericsson şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹9,569,049 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ericsson şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹9,491,034 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar