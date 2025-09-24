Şirket Dizini
Ericsson
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Ericsson Yazılım Mühendisi Maaşlar

Ericsson şirketinde in Sweden Yazılım Mühendisi tazminatı JS4 için year başına SEK 426K ile JS8 için year başına SEK 944K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Sweden medyanı SEK 690K tutarındadır. Ericsson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
JS4
(Giriş Seviyesi)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Ericsson?

SSS

Ericsson şirketindeki in Sweden Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SEK 944,383 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ericsson şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Sweden için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SEK 690,136 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar