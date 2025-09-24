Ericsson şirketinde in Sweden Yazılım Mühendisi tazminatı JS4 için year başına SEK 426K ile JS8 için year başına SEK 944K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Sweden medyanı SEK 690K tutarındadır. Ericsson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
