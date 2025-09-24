Şirket Dizini
Ericsson şirketinde in United States Proje Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €124K tutarındadır. Ericsson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Ericsson
Project Manager
San Francisco, CA
Yıllık toplam
€124K
Seviye
j7
Temel maaş
€124K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
10 Yıl
Deneyim yılı
17 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Ericsson?

€142K

SSS

Ericsson şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €237,363 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ericsson şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €115,570 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Ericsson için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

