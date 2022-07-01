Şirket Dizini
EquiLend
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

EquiLend Maaşlar

EquiLend şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $6,472 toplam tazminattan üst seviyede Hukuk için $119,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: EquiLend. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $17.5K
Hukuk
$119K
Proje Müdürü
$6.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$35.7K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

EquiLend şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $119,400 tazminatla Hukuk at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
EquiLend şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $26,584 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    EquiLend için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Lyft
  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar