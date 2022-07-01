Şirket Dizini
Equality Health
Equality Health Maaşlar

Equality Health şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $169,150 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $180,197 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Equality Health. Son güncellenme: 11/23/2025

Ürün Müdürü
$169K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$180K
Equality Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,197 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Equality Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $174,673 tutarındadır.

