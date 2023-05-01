Eptura Maaşlar

Eptura şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $104,957 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Eptura . Son güncellenme: 10/17/2025