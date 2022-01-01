Şirket Dizini
Epic Games
Epic Games Maaşlar

Epic Games şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $52,260 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $445,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Epic Games. Son güncellenme: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Video Oyun Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
L3 $184K
L5 $445K
Pazarlama
Median $180K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $400K
Proje Müdürü
Median $205K
Çözüm Mimarı
Median $238K
Muhasebeci
$76.4K
İş Analisti
$191K
Veri Bilimi Müdürü
$288K
Veri Bilimci
$161K
Finansal Analist
$281K
İnsan Kaynakları
$88K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$67.6K
Pazarlama Operasyonları
$147K
Ürün Tasarımcısı
$68.6K
Ürün Tasarım Müdürü
$193K
Program Müdürü
$151K
İşe Alım Uzmanı
$77.4K
Satış
$52.3K
Siber Güvenlik Analisti
$80.6K
Teknik Program Müdürü
$166K
Güven ve Güvenlik
$137K
Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Epic Games şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

SSS

Epic Games şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $445,000 tazminatla Ürün Müdürü at the L5 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Epic Games şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,165 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

