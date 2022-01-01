Epic Games şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $52,260 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $445,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Epic Games. Son güncellenme: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Epic Games şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.