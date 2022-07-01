EPI-USE Labs Maaşlar

EPI-USE Labs şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $127,400 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $190,045 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: EPI-USE Labs . Son güncellenme: 11/20/2025