EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Maaşlar

EPI-USE Labs şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $127,400 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $190,045 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: EPI-USE Labs. Son güncellenme: 11/20/2025

Yazılım Mühendisi
$127K
Çözüm Mimarı
$190K
SSS

EPI-USE Labs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,045 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
EPI-USE Labs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $158,723 tutarındadır.

