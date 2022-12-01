Şirket Dizini
ePaisa
ePaisa Maaşlar

ePaisa şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $16,996 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $126,664 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ePaisa. Son güncellenme: 11/20/2025

Yazılım Mühendisi
$17K
Çözüm Mimarı
$127K
SSS

ePaisa şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $126,664 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ePaisa şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $71,830 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

