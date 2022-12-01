ePaisa Maaşlar

ePaisa şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $16,996 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $126,664 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ePaisa . Son güncellenme: 11/20/2025