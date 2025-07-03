Şirket Dizini
Eox Vantage
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Eox Vantage Maaşlar

Eox Vantage şirketinin medyan maaşı Proje Müdürü için $8,934 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Eox Vantage. Son güncellenme: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Proje Müdürü
$8.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Eox Vantage şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $8,934 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Eox Vantage şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $8,934 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Eox Vantage için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • Stripe
  • Snap
  • PayPal
  • Spotify
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/eox-vantage/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.