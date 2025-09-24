Endava şirketinde in Romania Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına RON 91.1K ile Principal Software Engineer için year başına RON 356K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Romania medyanı RON 114K tutarındadır. Endava şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder