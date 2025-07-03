Emumba Maaşlar

Şirket Dizini
Emumba
Emumba şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $3,398 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $6,464 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Emumba. Son güncellenme: 11/21/2025

Yazılım Mühendisi
Median $6.5K
İnsan Kaynakları
$3.4K
SSS

Emumba şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $6,464 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Emumba şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $4,931 tutarındadır.

