Elsevier şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına $89.6K ile Lead Software Engineer için year başına $148K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $110K tutarındadır. Elsevier şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
