Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Elsevier Veri Bilimci Maaşlar

Elsevier şirketinde in United States Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $100K tutarındadır. Elsevier şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Elsevier
Data Scientist
New York, NY
Yıllık toplam
$100K
Seviye
10
Temel maaş
$100K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Elsevier?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa Aktar

Katkıda Bulun

SSS

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Veri Bilimci در Elsevier in United States برابر کل دستمزد سالانه $190,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Elsevier برای نقش Veri Bilimci in United States برابر $100,000 است.

