Electrotherm
Electrotherm Ürün Müdürü Maaşlar

Electrotherm şirketinde in India ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına ₹1.08M ile ₹1.51M arasında değişmektedir. Electrotherm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$13.2K - $15.4K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$12.2K$13.2K$15.4K$17.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Electrotherm şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,505,630 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Electrotherm şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,075,450 tutarındadır.

