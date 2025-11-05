Şirket Dizini
EDF FR şirketinde in Greater Paris Area Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €42.6K tutarındadır. EDF FR şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Yıllık toplam
€42.6K
Seviye
L3
Temel maaş
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Prim
€5.5K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
EDF FR şirketindeki in Greater Paris Area Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €43,378 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
EDF FR şirketinde Makine Mühendisi rolü in Greater Paris Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €42,550 tutarındadır.

