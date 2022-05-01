Şirket Dizini
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Maaşlar

Edelman Financial Engines şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $113,430 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $169,150 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Edelman Financial Engines. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $159K
Veri Analisti
$113K
Veri Bilimci
$169K

Ürün Müdürü
$114K
SSS

Edelman Financial Engines şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $169,150 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Edelman Financial Engines şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $136,484 tutarındadır.

