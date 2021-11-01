Şirket Dizini
ECS Maaşlar

ECS şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $7,236 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $226,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ECS. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $140K

Veri Mühendisi

Siber Güvenlik Analisti
Median $85K
İş Analisti
$141K

Veri Bilimi Müdürü
$151K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$89.6K
Pazarlama
$102K
Makine Mühendisi
$7.2K
Program Müdürü
$118K
Proje Müdürü
$64.7K
Çözüm Mimarı
$181K
Teknik Program Müdürü
$226K
SSS

El puesto con mayor salario reportado en ECS es Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,125. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ECS es $117,600.

