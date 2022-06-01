Şirket Dizini
Duetto
Duetto Maaşlar

Duetto şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için yıllık $153,022 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $275,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Duetto. Son güncellenme: 11/23/2025

Yazılım Mühendisi
Median $275K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$153K
SSS

Duetto şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $275,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Duetto şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $214,011 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

