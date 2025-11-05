Şirket Dizini
Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar New York City Area konumunda

Duck Creek Technologies şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $220K tutarındadır. Duck Creek Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Yıllık toplam
$220K
Seviye
-
Temel maaş
$190K
Stock (/yr)
$0
Prim
$30K
Şirketteki yılı
17 Yıl
Deneyim yılı
17 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Duck Creek Technologies şirketindeki in New York City Area Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $227,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Duck Creek Technologies şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $220,000 tutarındadır.

