DSTA Maaşlar

DSTA'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $60,214'den üst uçta Proje Yöneticisi için $156,800'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. DSTA. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $75K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
$60.2K
Donanım Mühendisi
$73.6K

Program Yöneticisi
$127K
Proje Yöneticisi
$157K
Siber Güvenlik Analisti
$81.9K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$111K
Teknik Program Yöneticisi
$124K
SSS

The highest paying role reported at DSTA is Proje Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

