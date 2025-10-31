Şirket Dizini
DRW
DRW Veri Bilimci Maaşlar

DRW şirketinde in United Kingdom Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına £152K tutarındadır. DRW şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£152K
Seviye
L1
Temel maaş
£152K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
En Son Maaş Başvuruları
SSS

DRW şirketindeki in United Kingdom Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £247,598 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DRW şirketinde Veri Bilimci rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £119,156 tutarındadır.

